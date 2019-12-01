Caen 18 presuntos vendedores de sustancias ilícitas en CDMX; 6 cuentan con antecedentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 11:20:39

Ciudad de México, a 8 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) capturó a 18 presuntos vendedores de sustancias ilícitas.

De acuerdo con información oficial, las detenciones se llevaron a cabo en diversos operativos en la alcaldía Cuauhtémoc, además, se dio a conocer que seis de los sospechosos cuentan con registros en el Sistema Penitenciario por delitos contra la salud, robo agravado y homicidio calificado.

Asimismo, a través de un comunicado, la Policía Capitalina especificó que el operativo se realizó del 1 al 5 de septiembre del presente año y además de las detenciones se aseguraron 311 dosis de mariguana.

Se informó que los primeros arrestos se realizaron en distintas calles de la colonia Centro en la capital del país, donde detuvieron a cuatro hombres de 42, 41,27 y 26 años de edad y se aseguraron 57 bolsitas de plástico que contenían aparente marihuana; mientras que en la colonia Morelos fueron detenidos tres sujetos de 22, 20 y 17 años de edad, a quienes les confiscaron 65 envoltorios con el mismo vegetal.

De igual forma, en las colonias Roma Norte, Tabacalera y Felipe Pescador, los oficiales capturaron a cuatro sujetos, dos de 40, 33 y 25, años de edad con 65 dosis de la hierba verde.

También arrestaron a siete masculinos de 49, 46, 45, dos de 32, 30 y 21 años de edad en las colonias Guerrero, Ex Hipódromo de Peralvillo y Doctores, a quienes, en conjunto les decomisaron 124 dosis de posible marihuana.