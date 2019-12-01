Cae vicealmirante por corrupción y huachicoleo; es sobrino político de titular de la Semar de AMLO

Cae vicealmirante por corrupción y huachicoleo; es sobrino político de titular de la Semar de AMLO
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 14:22:26
Puerto Vallarta, Jalisco, a 6 de septiembre 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal capturó al vicealmirante de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Manuel Roberto Farías Laguna, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con tráfico ilegal de combustible y corrupción.

Cabe señalar que se trata del miembro naval de más alto rango que ha sido detenido por las autoridades en la historia del país.

Según el medio Reforma, el mando de la Marina es sobrino político del almirante Rafael Ojeda, quien fuera titular de la dependencia federal durante la administración del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, se dio a conocer que las denuncias contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien también fungió como comandante de la doceava Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, datan del sexenio anterior.

En la previa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que varios altos mandos, servidores públicos y empresarios fueron detenidos por elementos del Gabinete de Seguridad Federal por su presunta relación con una investigaicón que derivó del decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo. 

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”, señaló el funcionario federal en X.

Cabe mencionar que el próximo 7 de septiembre a las 11:00 horas, autoridades federales ofrecerán una conferencia de prensa para dar más detalles del operativo mencionado.

