Cae sujeto que atropelló a su pareja tras una discusión en Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 08:25:15

Monterrey, Nuevo León, 8 de enero del 2025.- Un hombre que era buscado por elementos de la Policía Monterrey por haber agredido a su pareja y atropellarla tras una discusión fue capturado durante la noche del miércoles en la colonia Industrial de la capital de Nuevo León.

El sujeto, identificado como Pablo Erick, de 35 años de edad, fue arrestado en el cruce de las calles Villagrán y José María Bocanegra, según informaron medios locales.

Se narró que el hombre fue interceptado por los elementos policiales cuando se encontraba a bordo de su automóvil, una vez que se resistió a una revisión.

El hombre, fuera de sí, lanzó insultos y trató de abordar de nueva cuenta su vehículo, al empujar a una oficial y derrumbándola en el piso.

Derivado de lo anterior, las autoridades procedieron a someterlo y lo aseguraron. Posteriormente los uniformados se percataron que el automóvil Nissan Versa era el vehículo involucrado en el atropello de una mujer ocurrido durante la mañana del miércoles en la colonia Del Prado.