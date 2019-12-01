Cae sujeto por presuntamente intentar privar de la libertad a menor; la llevó a un hotel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 14:40:20
Monterrey, Nuevo León, a 1 de septiembre 2025.- Un hombre identificado como José Manuel “N”, de 33 años, fue detenido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, luego de presuntamente intentar probar de su libertad a una niña de 10 años a la cual llevó a un hotel.

Lo anterior se dio a conocer luego de que una mujer de 74 años, solicitó apoyo de las autoridades para localizar a su nieta.

Por lo anterior, personal de la Policía Municipal de la capital neoleonesa implementó un operativo de búsqueda, durante el cual, operadores del C4 reportaron que un hombre se había llevado a la menor.

A través de las imágenes de las cámaras de vigilancia se logró dar con el paradero del sospechoso, quien llevaba a la menor tomada de la mano, hasta que la introdujo en un establecimiento de alojamiento.

La niña fue localizada en la sala de espera del hotel. Se dio a conocer que el personal del lugar les especificó a las autoridades que no tenían habitaciones disponibles, por lo que el hombre se retiró, pero prometió regresar por la menor.

El hombre fue capturado a unas calles del hotel y posteriormente los policías lo presentaron ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Por su parte, la menor afectada regresó con su abuela.

