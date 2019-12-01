Cae presunto responsable de tentativa de homicidio de ex alcalde de Queréndaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 13:29:10
Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre 2025.- Eli “N", quien sería el presunto responsable de la comisión del delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de Pedro V., expresidente municipal de Queréndaro, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 26 de febrero, Pedro V., se encontraba en un establo ubicado en la localidad El Pantano, lugar hasta donde arribó Eli “N”, acompañado de una mujer.

Tras hacerle unos reclamos al exalcalde, Eli “N”, presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, provocándole heridas en diversas partes del cuerpo.

Luego de la agresión, el responsable se dio a la fuga, en tanto que la víctima,  abordó un vehículo y se de retiró del lugar, para enseguida solicitar el apoyo de unidades de urgencias médicas, por lo que fue auxiliado y canalizado a un nosocomio para su atención.

Por estos hechos, la Fiscalía Regional de Morelia inició Carpeta de Investigación y una vez que realizó las actuaciones correspondientes solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por un Juez de Control y cumplimentada por los agentes investigadores.

El detenido fue internado en el Centro Penitenciario local y en próximas horas será conducido ante el órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica.

