Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 08:00:50

Chilpancingo, Guerrero, a 18 de noviembre 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), confirmó la detención de Jonathan ‘N’, presuntamente implicado en el homicidio del periodista Eduardo Flores Salado.

A través de un comunicado, las autoridades estatales indicaron que el arresto se llevó a cabo con apoyo de unidades federales.

“El detenido será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho”, se informó en el boletín de prensa.

Al corte de esta edición, el Ministerio Público de Guerrero señaló que no se tienen indicios que vinculen el homicidio con la actividad periodística de la víctima ni con un posible crimen de odio.

Flores Salado, mejor conocido como “Lalo”, fue uno de los tres fundadores de La Prensa Rosa, colectivo de periodistas LGTBI+ en Acapulco y trabajaba en el medio Enfoque Informativo, dando cobertura a temas como derechos humanos, política local y asuntos de índole social.

El cuerpo del comunicador fue localizado en la colonia Canuto Nogueda, cerca del poblado de La Sabana, en la periferia de Acapulco, la noche del 14 de noviembre.