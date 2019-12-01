Cae objetivo prioritario en Quintana Roo, en posesión de cientos de miles de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 08:18:25

Benito Juárez, Quintana Roo, a 23 de diciembre 2025.- Personal de seguridad estatal capturó a José Rafael “N”, considerado como un objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en Quintana Roo.

Según información oficial, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), capturó al sujeto identificado como “Dóber”, mientras realizaba patrullajes sobre el boulevard Kukulcán, en el municipio de Benito Juárez, cuando a la altura del kilómetro 4.5 interceptaron a un vehículo en el que viajaba el sospechoso y una mujer identificada como Valeria Teresita “N”.

Tras realizarles una revisión, los agentes les decomisaron vegetal verde y seco similar a la mariguana, polvo blanco con características de la cocaína, además de un arma de fuego tipo escuadra, con cargadores abastecidos con cartuchos.

Además, les fueron asegurados dinero en efectivo por la cantidad de 213 mil 370 pesos mexicanos y cinco mil 300 dólares, así como un vehículo marca RAM 2500 modelo 2017.

Se indicó que las personas detenidas, junto con los indicios asegurados y el vehículo, fueron puestas a disposición del Ministerio Público.