Cae objetivo prioritario de BCS; sería generador de violencia ligado a Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 14:40:26

Comondú, Baja California Sur, a 2 de octubre 2025.- Personal de seguridad estatal logró la captura de cinco personas, entre las que se encuentra Luis Alberto “N”, identificado como integrante de una célula criminal dirigida por los hijos de Ismael Zambada García, y es considerado un objetivo prioritario en Baja California Sur.

De acuerdo con la Mesa Estatal de Seguridad, el señalado, identificado como el “Moto Ratón”, sería integrante de “Los Mayos”, y es buscado por su presunta responsabilidad en delitos de alto impacto en la entidad, sobre todo en los municipios de Comondú y Loreto.

Según información oficial, la captura se realizó en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, durante un operativo conjunto, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina, Guardia Nacional y policías locales, así como la Fiscalía General de la República y la Procuraduría estatal.

Se detalló que en una acción operativa en la colonia Pueblo Nuevo, los uniformados irrumpieron en un domicilio y lograron la captura de quien identifican como uno de los principales líderes criminales del estado.

Asimismo, las autoridades informaron que aseguraron ocho armas largas, un arma corta, más de 70 cargadores, 14 radios, granadas de humo, granada de fragmentación, 9 chalecos tácticos, placas balísticas, fornituras y diversas dosis de drogas, entre ellas marihuana y cristal.