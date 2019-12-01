Se registra explosión en empresa gasera de Huetamo, Michoacán; hay dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 21:07:32
Huetamo, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Un par de personas lesionadas y una camioneta calcinada, fue el saldo que dejó una explosión de gas en la empresa Gas Mundial de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios emergencia fueron alertados de que en la referida empresa se había registrado una explosión de gas.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Así mismo sofocaron el fuego que envolvía una camioneta, las causas del siniestro son investigadas.

