Cae mujer por intentar contrabandear estupefacientes al Reclusorio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 14:09:15

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- Una mujer de 51 años de edad, fue detenida por agentes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que presuntamente intentara ingresar aproximadamente 121 gramos de un estupefaciente vegetal al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Según información oficial, la captura de la sospechosa se dio cuando el personal penitenciario realizaba revisiones de rutina a las personas que acudían a visitar a los internos.

En un momento determinado, los oficiales notaron que una mujer mostraba actitud inusual y nerviosismo, lo que derivó en una inspección preventiva, en la que descubrieron que la fémina en cuestión ocultaba en su ropa interior un envoltorio de plástico transparente y una bolsa más pequeña que contenían hierba verde a granel, con las características propias de la marihuana.

Por lo anterior, la señalada fue detenida y posteriormente puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.