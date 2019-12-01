Cae mujer por intentar contrabandear estupefacientes al Reclusorio Oriente

Cae mujer por intentar contrabandear estupefacientes al Reclusorio Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 14:09:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- Una mujer de 51 años de edad, fue detenida por agentes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que presuntamente intentara ingresar aproximadamente 121 gramos de un estupefaciente vegetal al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Según información oficial, la captura de la sospechosa se dio cuando el personal penitenciario realizaba revisiones de rutina a las personas que acudían a visitar a los internos.

En un momento determinado, los oficiales notaron que una mujer mostraba actitud inusual y nerviosismo, lo que derivó en una inspección preventiva, en la que descubrieron que la fémina en cuestión ocultaba en su ropa interior un envoltorio de plástico transparente y una bolsa más pequeña que contenían hierba verde a granel, con las características propias de la marihuana.

Por lo anterior, la señalada fue detenida y posteriormente puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En agosto, POES recupera 95 vehículos robados y se detiene a más de 2 mil personas en Querétaro
Balean a adolescente en Zamora, Michoacán, resultó herido
Golpe al crimen en Culiacán, Sinaloa: aseguran arsenal y químicos en cateo federal
Detienen a una persona y aseguran sustancias ilícitas en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Niño de 11 años muere en Houston tras “broma” de tocar el timbre y correr
Realizarán cortometraje de Esmeralda, mujer que fue sujeta a proceso penal por homicidio tras abortar de forma espontánea a su bebé producto de una agresión sexual
Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno al frente de México
Tengan cuidado con sus hijos y las redes sociales; detectan números falsos de supuestos niños españoles que piden datos personales para extorsionar
Comentarios