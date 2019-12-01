Cae en Tabasco presunto responsable de multihomicidio; había privado de la libertad a 7 menores que fueron rescatados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 19:19:29

Centla, Tabasco, 8 de septiembre del 2025. – Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales permitió la captura de un hombre señalado como responsable de un multihomicidio en el municipio de Centla.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del gobierno de Tabasco.

Durante el despliegue también fueron localizados y rescatados siete menores que habían sido sustraídos por el presunto responsable.

Los niños se encuentran a salvo y fueron puestos bajo resguardo de las autoridades.