Cae en Mazatlán dupla buscada por Estados Unidos: operación binacional captura en Sinaloa a hermanos traficantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 21:33:21

Ciudad de México, 20 de enero de 2026.— Una operación coordinada entre fuerzas federales mexicanas y autoridades estadounidenses culminó con la detención, en Sinaloa, de dos ciudadanos norteamericanos buscados por la justicia de Estados Unidos por delitos de alto impacto relacionados con el narcotráfico y la violencia armada.

La acción se llevó a cabo en el puerto de Mazatlán, específicamente en el fraccionamiento Real del Valle, donde labores de inteligencia permitieron ubicar a Joshua “N”, de 40 años, y Raymond “N”, de 43, hermanos de nacionalidad estadounidense que se encontraban prófugos y eran requeridos por autoridades del estado de Montana.

De acuerdo con información oficial, los detenidos enfrentan cargos por conspiración para la distribución de sustancias controladas, posesión de una metralleta durante un crimen violento vinculado con drogas, así como violación a la libertad condicional, delitos considerados graves por el sistema judicial estadounidense.

El operativo fue resultado del intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos y contó con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de Migración.

Durante recorridos de vigilancia, los agentes detectaron a dos individuos cuyas características coincidían con las de los fugitivos internacionales. Tras darles alcance, se procedió a su detención sin que se reportaran incidentes.

Ambos sujetos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para dar inicio a los trámites legales correspondientes, conforme a los acuerdos de cooperación internacional.