Ataque armado deja dos personas sin vida en San Miguel Allende, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 22:18:33
San Miguel de Allende, Guanajuato, a 20 de enero de 2026.– En la colonia Allende, específicamente sobre la calle Santa Fe, la tarde de este martes se registró un hecho violento luego de que vecinos reportaran detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Al arribar al sitio, paramédicos y elementos policiacos localizaron a dos personas tendidas en la vía pública, quienes tras ser valoradas confirmaron que ya no presentaban signos vitales, presuntamente a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego.

La zona fue acordonada de inmediato para resguardar la escena y evitar la alteración de indicios, en tanto se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes y peritos realizaron las primeras diligencias y el procesamiento del lugar.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni se reportan personas detenidas. Será la Fiscalía la encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del doble homicidio.

Noventa Grados
