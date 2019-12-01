Cae en CDMX presunto operador de grupo delincuencial venezolano; está vinculado a múltiples feminicidios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 10:45:45
Ciudad de México, a 4 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal y capitalino capturó a Nelson  Arturo “N”, presunto operador de una organización criminal venezolana, y quien está señalado como el autor intelectual y material de varios feminicidios en el país.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales en el que señaló que el sospechoso sería un importante operador del Tren de Aragua en territorio mexicano.

En su mensaje, el funcionario federal agregó que, además de “Nelson”, fueron detenidos dos colaboradores directos, quienes cuentan con órdenes de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada, y se les vincula con delitos de narcotráfico, homicidio, secuestro y extorsión. 

Según las autoridades, la organización criminal tenía presencia en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la capital.

Asimismo, el secretario García Harfuch destacó la coordinación entre la SSPC, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la SSC CDMX y la Fiscalía de la Ciudad de México.

