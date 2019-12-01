Aficionado muere tras riña al término de un partido; alcalde ofrece apoyo y autoridades investigan

Aficionado muere tras riña al término de un partido; alcalde ofrece apoyo y autoridades investigan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 14:29:19
Celaya, Guanajuato, a 23 de febrero 2026.- Un aficionado perdió la vida luego de ser brutalmente golpeado durante una riña registrada al término de un partido, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con información oficial, la víctima resultó gravemente lesionada tras la agresión, por lo que fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento a consecuencia de los golpes recibidos.

El alcalde del municipio lamentó los hechos y confirmó que el gobierno local brindará apoyo a la familia del fallecido, además de colaborar con las autoridades para el esclarecimiento del caso.
“Es un hecho lamentable que no puede quedar impune. Estamos brindando apoyo institucional a la familia y colaborando con las autoridades para que se haga justicia”, declaró.

Asimismo, informó que existe coordinación con las corporaciones de seguridad para reforzar la vigilancia en eventos deportivos y prevenir nuevos hechos de violencia.

“No vamos a permitir que la violencia se normalice en espacios públicos ni en eventos deportivos. Se reforzarán los operativos de seguridad”, afirmó.
Elementos de seguridad pública acordonaron el área, recabaron información de testigos y dieron parte a la autoridad investigadora, que ya abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Recomendaciones de seguridad:
Evitar confrontaciones físicas o verbales en eventos deportivos.
Retirarse de forma ordenada de los recintos.
Reportar riñas o agresiones al número de emergencias.
Fomentar la convivencia pacífica entre asistentes.
Atender las indicaciones de las autoridades.

Las investigaciones continúan para identificar y detener a los responsables del homicidio, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma y privilegiar la cultura de la paz.

