Teleférico de Uruapan, Michoacán, con vigilancia de la Policía Auxiliar: SSP

Teleférico de Uruapan, Michoacán, con vigilancia de la Policía Auxiliar: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:24:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 20 de abril del 2026.- Con la finalidad de brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios del Teleférico, el esquema de seguridad integra a 48 elementos de la Policía Auxiliar distribuidos en sus seis estaciones. 

Gracias a la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se cuenta con presencia permanente y apoyo operativo para proteger a las y los usuarios.

Sobre el particular se informó que el personal está encargado de brindar vigilancia permanente en accesos, andenes y zonas operativas, así como de ofrecer atención directa a las y los usuarios que utilicen este sistema de transporte que recorre 8.4 kilómetros.

Para garantizar una respuesta inmediata, el esquema de seguridad prioriza el enlace permanente con el C5, permitiendo el monitoreo en tiempo real de toda la red para un despliegue operativo oportuno.

Esta vigilancia tecnológica se mantiene en estrecha coordinación con la Guardia Civil, asegurando que cualquier eventualidad sea atendida.

De igual forma, se realizan recorridos preventivos en horarios de mayor afluencia, con el objetivo de fortalecer la presencia operativa y disuadir conductas que pudieran representar algún riesgo.

Estas acciones forman parte de un modelo integral de seguridad que prioriza la presencia operativa, proximidad y capacidad de respuesta, para garantizar traslados seguros y confiables para la ciudadanía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque entre moto y auto deja un muerto y una herida en Morelia, Michoacán 
Volcadura deja a una persona sin vida y otra lesionada en la carretera 110
Fiscalía de Querétaro realiza cateos simultáneos en tres municipios; hay cuatro personas detenidas
Motociclistas en Morelia, un riesgo para sí mismos y para los demás 
Más información de la categoria
Aumento en precio del diésel no tiene razón de ser: Claudia Sheinbaum
Desarticulan célula delictiva de grupo criminal jalisciense en Colima; hay detenidos y abatidos
Mujer pierde la vida abrazada a su hija tras sufrir ataque armado en Veracruz; menor muere en hospital
Cae "El Bukanas", presunto líder huachicolero y objetivo prioritario en Puebla y Veracruz
Comentarios