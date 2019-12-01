Teleférico de Uruapan, Michoacán, con vigilancia de la Policía Auxiliar: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:24:27

Uruapan, Michoacán, 20 de abril del 2026.- Con la finalidad de brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios del Teleférico, el esquema de seguridad integra a 48 elementos de la Policía Auxiliar distribuidos en sus seis estaciones.

Gracias a la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se cuenta con presencia permanente y apoyo operativo para proteger a las y los usuarios.

Sobre el particular se informó que el personal está encargado de brindar vigilancia permanente en accesos, andenes y zonas operativas, así como de ofrecer atención directa a las y los usuarios que utilicen este sistema de transporte que recorre 8.4 kilómetros.

Para garantizar una respuesta inmediata, el esquema de seguridad prioriza el enlace permanente con el C5, permitiendo el monitoreo en tiempo real de toda la red para un despliegue operativo oportuno.

Esta vigilancia tecnológica se mantiene en estrecha coordinación con la Guardia Civil, asegurando que cualquier eventualidad sea atendida.

De igual forma, se realizan recorridos preventivos en horarios de mayor afluencia, con el objetivo de fortalecer la presencia operativa y disuadir conductas que pudieran representar algún riesgo.

Estas acciones forman parte de un modelo integral de seguridad que prioriza la presencia operativa, proximidad y capacidad de respuesta, para garantizar traslados seguros y confiables para la ciudadanía.