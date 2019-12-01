Operativo en Morelia, Uruapan y Pátzcuaro deja 10 detenidos y armas aseguradas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 13:45:25

Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Un operativo interinstitucional realizado en Morelia, Uruapan y Pátzcuaro permitió la detención de 10 personas presuntamente relacionadas con una célula delictiva dedicada al robo de transporte de carga y secuestro, mediante la ejecución de 12 órdenes de cateo, en las que la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindó apoyo operativo.

En estas acciones participaron las secretarías de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de los trabajos coordinados para combatir a los grupos generadores de violencia.

Las intervenciones derivaron de labores de investigación e inteligencia que permitieron identificar inmuebles y zonas de movilidad de esta célula delictiva, por lo que las autoridades federales implementaron un despliegue simultáneo en los tres municipios.

Como resultado de las diligencias, fueron aseguradas cuatro armas de fuego, cargadores, municiones, diversas dosis de droga y dispositivos electrónicos, indicios que quedaron a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones correspondientes.

Durante el operativo, dos elementos de la SSPC resultaron lesionados por disparos de arma de fuego, por lo que recibieron atención médica de personal de sanidad de la Marina y posteriormente fueron trasladados a un hospital para su atención especializada.

Las 10 personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica. La SSP, a través de la Guardia Civil, mantiene su participación en las acciones coordinadas con las instituciones federales para combatir los delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad de las familias michoacanas.