¡Golpe a la delincuencia en Copándaro! Detienen a siete por despojo y extorsión agravados

Copándaro, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) brindaron apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la cumplimentación de una orden de cateo en siete inmuebles del municipio de Copándaro, lo que derivó en la detención de siete personas.

Tras dar seguimiento a trabajos de inteligencia, la FGE cumplimentó los mandatos judiciales que permitieron la detención de siete implicados en los delitos de despojo y extorsión agravados. Asimismo, uno de los detenidos cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los implicados amenazaron y golpearon al dueño de un terreno en la localidad de San Agustín del Maíz, debido a que el agraviado buscaba recuperar legalmente su propiedad, la cual es utilizada por los habitantes para realizar eventos y festividades.

De igual forma, en el desarrollo de las diligencias se aseguraron un arma de fuego tipo revólver, cartuchos útiles, una motocicleta y un teléfono celular. Todo lo asegurado, junto con las personas detenidas, quedó a disposición de las autoridades competentes para dar continuidad a las investigaciones y a los procedimientos legales correspondientes.

La SSP refrenda su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para combatir todo hecho que vulnere el orden público, fortalecer y garantizar la seguridad y tranquilidad de la sociedad michoacana.