Buscan a joven que fue arrastrado por río en Tuxtla Chico, Chiapas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 12:59:03
Tuxtla Chico, Chiapas, a 8 de septiembre de 2025.- Un joven que fue arrastrado por un río durante el fin de semana en el municipio de Tuxtla Chico, está siendo buscado por autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo a información de fuentes oficiales, el hombre que fue identificado como Juan “N”, se perdió a la altura de la comunidad El Anguinal, en el río Cuzcuzate, pero más abajo, desemboca a un afluente más caudaloso, llamado el Cahoacán.

Desde el pasado sábado, se desplegó el operativo de búsqueda, donde brigadistas de Protección Civil de Tuxtla Chico pidieron de inmediato apoyo a sus homólogos del municipio vecino de Tapachula, con la finalidad de extender el radio de rescate.

“Esta búsqueda se realiza por grupos para abarcar una mayor dimensión territorial y se efectúa en coordinación con familiares y vecinos de la persona desaparecida”, indicó el Ayuntamiento de Tuxtla Chico. 

 

