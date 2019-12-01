Se incendia vivienda en Tlalnepantla, Estado de México; mujer de la tercera edad y su hijo pierden la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 14:09:58

Tlalnepantla, Estado de México, a 5 de marzo de 2026.- La madrugada de este jueves se registró el incendio de una vivienda en la colonia San Isidro Ixhuatepec, en donde una mujer de poco más de 80 años de edad y su hijo de entre 40 y 45 años, perdieron la vida.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes se encargaron de realizar labores para controlar y sofocar el fuego.

En el sitio fueron encontrados los cuerpos de dos personas sin vida, por lo que vecinos indicaron que en la casa vivían una mujer de la tercera edad y su hijo.

Posteriormente arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para hacer los peritajes y diligencias correspondientes, con la finalidad de esclarecer las causas del incendio.