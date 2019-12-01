Se incendia vivienda en Tlalnepantla, Estado de México; mujer de la tercera edad y su hijo pierden la vida

Se incendia vivienda en Tlalnepantla, Estado de México; mujer de la tercera edad y su hijo pierden la vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 14:09:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tlalnepantla, Estado de México, a 5 de marzo de 2026.- La madrugada de este jueves se registró el incendio de una vivienda en la colonia San Isidro Ixhuatepec, en donde una mujer de poco más de 80 años de edad y su hijo de entre 40 y 45 años, perdieron la vida.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes se encargaron de realizar labores para controlar y sofocar el fuego.

En el sitio fueron encontrados los cuerpos de dos personas sin vida, por lo que vecinos indicaron que en la casa vivían una mujer de la tercera edad y su hijo.

Posteriormente arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para hacer los peritajes y diligencias correspondientes, con la finalidad de esclarecer las causas del incendio.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia vivienda en Tlalnepantla, Estado de México; mujer de la tercera edad y su hijo pierden la vida
Bomberos Purhepéchas, combaten incendio en Cherán, Michoacán
Cae "El Tobilio", presunto líder de célula ligada organización de Sinaloa; arrestan a tres cómplices
En Morelia, Michoacán: Rescata la FGE a tres ejemplares caninos víctimas de maltrato animal en la colonia Lomas de Guayangareo
Más información de la categoria
Cae "El Tobilio", presunto líder de célula ligada organización de Sinaloa; arrestan a tres cómplices
Morebús contribuirá a que el transporte deje de ser la pesadilla que es hoy en Morelia: Bedolla
Identifican a dos mineros más hallados en fosas de Concordia, Sinaloa; suman 7 víctimas localizadas
Nuevo caso de sarampión en Nuevo León; entidad suma 36 contagios en 2026
Comentarios