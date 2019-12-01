Bomberos de Zitácuaro, Michoacán rescatan a hombre que se intoxicó con solventes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 18:10:51

Zitácuaro, Michoacán, a 30 septiembre de 2025.- Elementos del cuerpo de Bomberos municipales, rescataron a un hombre que se intoxicó con solventes cuando reparaba una pipa para transportar agua.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la colonia Nueva San Felipe, un hombre se había intoxicado con solventes.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes al arribar encontraron atrapado dentro de una pipa a un hombre el cual estaba inconsciente.

De inmediato los rescatistas procedieron a cortar el metal para sacar a el individuo mismo que fue llevado a un hospital para su atención médica.