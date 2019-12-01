Bomberos de Zitácuaro, Michoacán, atienden incendio de pirotecnia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 12:39:34

Zitácuaro, Michoacán, 7 de diciembre del 2025.- Elementos del cuerpo de bomberos de Zitácuaro atendieron la explosión e incendio de juegos pirotécnicos en las inmediaciones de la calle Cresencio Morales Sur, esquina con Benedicto López, a un costado del mercado, lo cual sólo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que fue la noche del sábado, que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el lugar se llevaba a cabo venta de fuegos pirotécnicos en una carretilla.

En un momento determinado, al parecer aceptaron una “cebollita” que cayo en la carretilla y provoco la explosión e incendio.

De inmediato los propietarios solicitaron apoyo a los bomberos, quienes al arribar encontraron una carretilla con cajas de plástico que contenían cohetes y 320 bolsas de las conocidas como "cebollitas" y cayó otro cohete el cual Inició el siniestro.

Es de mencionar que el percance sólo dejó daños materiales.