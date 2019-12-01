Bomberos de Zitácuaro buscan a un grupo de 8 personas que se perdió en el Cerro El Cacique

Zitácuaro, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- Dos brigadas del Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, integradas por 12 elementos, desplegaron un operativo de búsqueda en la zona del Cerro El Cacique, luego de que se reportara la desaparición de un grupo de ocho personas.

Las labores se realizan en un terreno complicado, a más de 3 mil 200 metros sobre el nivel del mar, donde las bajas temperaturas representan un riesgo considerable de hipotermia para quienes permanecen extraviados. Ante esta situación, los rescatistas han recorrido distintas rutas, brechas y senderos del cerro, enfrentando condiciones climáticas adversas.

El operativo fue reforzado durante la noche debido a la preocupación por la integridad del grupo. Los bomberos avanzan con equipo básico y se apoyan en la señal de ubicación en tiempo real de uno de los desaparecidos, aunque existe la posibilidad de que el dispositivo pierda batería en cualquier momento.

A pesar de las limitaciones y del peligro que implica el ascenso en estas condiciones, los elementos continúan con las labores de localización, demostrando un alto nivel de compromiso y entrega. Su objetivo es encontrar al grupo lo antes posible y ponerlos a salvo, aun cuando ello implique arriesgar su propia seguridad.