Balean automóvil en la colonia Valle Hermoso de Celaya, Guanajuato; hay un hombre fallecido y un herido de gravedad

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 07:17:13

Celaya, Guanajuato, a 24 de septiembre de 2025.- La vida de un hombre terminó dentro de un auto y uno más resultó lesionado de gravedad, tras ser perseguidos y atacados a balazos en la colonia Valle Hermoso.

Minutos después de las 10:00 de la noche del martes informaron a través de la línea de emergencia 911 sobre personas lesionadas en la calle Margarita esquina Rosa.

En el lugar fueron localizados dos hombres a bordo de un vehículo en color rojo que estaba sobre la banqueta y que según versiones había sido perseguido por sujetos desconocidos.

Al ser valorados por paramédicos confirmaron que el copiloto ya no contaba con signos vitales mientras que la segunda víctima fue trasladada a un nosocomio en estado grave.

Según versiones el vehículo en color rojo se impactó en la huida contra un auto en color gris que estaba estacionado, sin embargo serán las autoridades quienes confirmen la mecánica real de lo ocurrido.

El área fue delimitada con la cinta amarilla para dar inicio a la carpeta de investigación por parte de personal de la fiscalía quienes se encargaron de recopilar la información y evidencias.

Finalmente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del en la capital del estado donde no practicaran la necropsia que marca la ley.