Duplican cuota de extorsión a limoneros de Michoacán: “si no pagamos sabemos qué nos va a pasar”, denuncian productores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 08:50:41

Apatzingán, Michoacán, a 24 de septiembre 2025.- Uno de los grupos criminales que controla la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, informó a los empresarios limoneros que a partir del 24 de septiembre se duplicará la cuota de extorsión, por lo que pasará de dos pesos por kilogramo del fruto a cuatro pesos.

"Ya pagaremos el doble porque los cabr*nes de Los Viagras, con ‘el Botox’, ‘el Barbas’ y ‘el Jandos’ ya pidieron el doble de lo que pagábamos. Si no se los damos ya sabemos qué nos va a pasar”, dijo un productor que pidió mantener el anonimato.

Por lo anterior, empresarios limoneros advirtieron que al ser ellos quienes asumen el pago, pone en riesgo su capacidad de producción.

“Estoy pensando para el corte, porque está cabr*n. Imagínate que pagamos 2 pesos por kilo al cortador y uno más al flete, pues nos va a quedar solo un peso para nosotros, y a eso se le agregan los 3-4 pesos de gastos de producción, pues hasta salimos debiendo”, refirió otro productor.

Dicho cobro se aplica en algunas zonas de Apatzingán y Buenavista, donde existe la presencia de grupos aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel Michoacán Nueva Generación.