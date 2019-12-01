Cae “ejército divino” de La Luz del Mundo en Vista Hermosa, Michoacán: 37 fanáticos entrenaban con armas y simuladores de bombas en campamento clandestino

Morelia, Mich., a 23 de septiembre de 2025.- Un operativo sorpresa de fuerzas federales, estatales y municipales destapó lo que parece un oscuro capítulo del fanatismo religioso en México: 37 hombres vinculados a la polémica congregación La Luz del Mundo fueron detenidos en un campamento clandestino de entrenamiento paramilitar, oculto entre los invernaderos del municipio de Vista Hermosa.

Los sujetos, provenientes de al menos cinco estados del país, estaban equipados con réplicas de rifles de asalto, pistolas, cuchillos de estilo militar y hasta simuladores de explosivos caseros, además de equipo de cómputo con el que presuntamente planeaban sus “ejercicios espirituales de guerra”.

Lo que más ha llamado la atención es el perfil religioso de los detenidos: todos ellos portan nombres de raíz bíblica —Manoa, Abimael, Josué, Samuel, Mizraim, Zuriel, Josafat, Gamaliel, entre otros—, lo que refuerza la sospecha de que se trataba de una milicia de corte mesiánico inspirada en lecturas extremistas de la fe.

El hallazgo fue posible cuando patrullajes detectaron movimientos inusuales en un paraje agrícola. Al irrumpir, los uniformados encontraron a los integrantes de este supuesto “ejército divino” realizando maniobras de combate, portando vestimenta táctica.

Los 37 fanáticos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad a Morelia, donde permanecen bajo custodia de la Fiscalía General de la República. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público de la Federación determine si enfrentan cargos por asociación delictuosa, posesión de réplicas de armas y explosivos.