Fallece mexicano retenido en centro migratorio de California

Fallece mexicano retenido en centro migratorio de California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 08:05:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 24 de septiembre 2025.- Ismael Ayala-Uribe, ciudadano mexicano de 39 años de edad, perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El connacional se encontraba retenido en el centro de procesamiento migratorio ubicado en Adelanto, California.

Según información de la agencia federal, Ayala-Uribe fue trasladado a instalaciones médicas para “una evaluación más exhaustiva” de un absceso en el glúteo, tras lo que se programó una cirugía para tratarlo.

No obstante, perdió la vida en el Centro Médico Global Victor Valley de Victorville, ubicado al noreste de Los Ángeles, en donde fue hallado inconsciente y declarado muerto, agregó ICE en un comunicado.

La dependencia federal comentó que el mexicano  presentaba hipertensión y taquicardia anormal.

Es de mencionar que ICE enfrenta varios procesos judiciales por la falta de atención médica necesaria brindada a los detenidos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Duplican cuota de extorsión a limoneros de Michoacán: “si no pagamos sabemos qué nos va a pasar”, denuncian productores
Balean automóvil en la colonia Valle Hermoso de Celaya, Guanajuato; hay un hombre fallecido y un herido de gravedad
Cae “ejército divino” de La Luz del Mundo en Vista Hermosa, Michoacán: 37 fanáticos entrenaban con armas y simuladores de bombas en campamento clandestino
Ya son 16 mujeres asesinadas en septiembre en Michoacán; Uruapan, con más casos
Más información de la categoria
Duplican cuota de extorsión a limoneros de Michoacán: “si no pagamos sabemos qué nos va a pasar”, denuncian productores
Claudia Sheinbaum admite falta de medicamentos en hospitales; acusa a proveedores de incumplimiento
Fallece mexicano retenido en centro migratorio de California
Inflación repunta a 3.74% en México: suben colegiaturas, pollo y carne
Comentarios