Fallece mexicano retenido en centro migratorio de California

24 de Septiembre de 2025

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 24 de septiembre 2025.- Ismael Ayala-Uribe, ciudadano mexicano de 39 años de edad, perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El connacional se encontraba retenido en el centro de procesamiento migratorio ubicado en Adelanto, California.

Según información de la agencia federal, Ayala-Uribe fue trasladado a instalaciones médicas para “una evaluación más exhaustiva” de un absceso en el glúteo, tras lo que se programó una cirugía para tratarlo.

No obstante, perdió la vida en el Centro Médico Global Victor Valley de Victorville, ubicado al noreste de Los Ángeles, en donde fue hallado inconsciente y declarado muerto, agregó ICE en un comunicado.

La dependencia federal comentó que el mexicano presentaba hipertensión y taquicardia anormal.

Es de mencionar que ICE enfrenta varios procesos judiciales por la falta de atención médica necesaria brindada a los detenidos.