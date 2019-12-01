Inflación repunta a 3.74% en México: suben colegiaturas, pollo y carne

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 08:05:15

Ciudad de México, 24 de septiembre del 2025. – La inflación en México volvió a subir en la primera mitad de septiembre y se colocó en 3.74 por ciento anual, informó el Inegi.

El aumento estuvo impulsado principalmente por el regreso a clases, lo que encareció colegiaturas de primaria, secundaria, preparatoria, universidad y preescolar.

Además, los consumidores también resintieron incrementos en productos básicos como pollo, carne de res, alimentos preparados, loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como en vivienda.

Cabe señalar que los precios al consumidor acumulan tres quincenas seguidas al alza, aunque aún se mantienen dentro del rango que marca el Banco de México como aceptable.

Por otro lado, el índice no subyacente, que incluye frutas, verduras y energéticos, mostró un alza muy ligera de 0.03% quincenal y quedó en 2.01 por ciento anual, gracias a la baja de algunos productos agrícolas.