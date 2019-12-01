Claudia Sheinbaum admite falta de medicamentos en hospitales; acusa a proveedores de incumplimiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 08:35:33

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025. – El subsecretario de Integración y Desarrollo de la Salud, Eduardo Clark, denunció que poco más de 30 empresas farmacéuticas han incumplido con el abasto de medicamentos, en algunos casos hasta en un 100 por ciento.

“Se tienen que tomar en serio los compromisos que han hecho y quedarles bien a los pacientes de nuestro país”, exigió el funcionario. Entre las compañías con mayores incumplimientos se encuentran Bioxintegral (100%), Productos Farmacéuticos Serral (87%), Comercializadora y Distribuidora de Consumibles Médicos (83%), Comercializadora UCIN (83%) y Abastecedora Higiénica de Sonora, que debía entregar 3 millones de piezas y no cumplió con 2.4 millones.

En ese sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum advirtió que las empresas que no entreguen los medicamentos serán inhabilitadas y sancionadas, e incluso podrían enfrentar denuncias penales. Además, aseguró que la Secretaría Anticorrupción da seguimiento a los contratos para detectar posibles irregularidades.

La mandataria mexicana señaló que en el sector oncológico se han detectado prácticas monopólicas y colusión con servidores públicos, lo que ha encarecido de manera artificial algunos tratamientos.

“Incluso hemos encontrado medicamentos con sello de la Secretaría de Salud o de Birmex que terminan en farmacias privadas”, denunció.

El director del Issste, Martí Batres, ejemplificó los abusos de la industria al señalar que un medicamento oncológico que antes se vendía en 20 mil pesos, en una subasta inversa se redujo a 4 mil pesos. Otro caso fue el de la bleomicina, cuyo precio se incrementó hasta siete veces en los últimos años.

Por último, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, anunció el inicio de la segunda etapa de las Rutas de la Salud, con la entrega de 9 mil 632 kits de medicamentos y materiales de curación a 8 mil 342 centros de salud en cinco días, que incluyen 147 claves, entre ellas insulina.