Balean a un individuo en Morelia, Michoacán, resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 15:18:11
Morelia, Michoacán, a 16 agosto 2025.- Un hombre fue atacado a balazos en las afueras de su domicilio ubicado en la colonia Loma Blanca de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de sábado que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que en una vivienda de la calle Curindal, de la referida colonia habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a José Manuel H., de 38 años el cual presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en un costado, situación por la que fue llevado a un hospital.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

