Balean a transeúnte en pleno centro de Jacona, Michoacán; la víctima se debate entre la vida y la muerte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 23:33:21

Jacona, Mich., a 25 de septiembre de 2025.- El corazón de Jacona se convirtió en escenario de terror, luego de que un hombre fuera atacado a balazos mientras caminaba por la zona centro, a unos metros de las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE).

El violento hecho ocurrió en la esquina de las calles Zaragoza y Constitución, donde sujetos armados interceptaron al transeúnte y abrieron fuego en repetidas ocasiones, dejándolo malherido sobre la banqueta. Tras la agresión, los responsables huyeron sin dejar rastro.

Vecinos y comerciantes, alarmados por las detonaciones, pidieron auxilio de inmediato. Al lugar llegaron policías municipales y paramédicos, quienes estabilizaron al lesionado y lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado.

La zona quedó acordonada por las autoridades para el levantamiento de casquillos percutidos y demás indicios, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los móviles de este atentado y dar con los responsables.

Este nuevo hecho de violencia sacudió a la población jaconesa, ya que ocurrió en un área concurrida, generando miedo e incertidumbre entre los habitantes.