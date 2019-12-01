Balean a policías en su propia caseta en Buenavista, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 18:20:33

Buenavista, Mich., a 20 de septiembre de 2025.— La violencia volvió a sacudir la Tierra Caliente la mañana de este sábado, cuando una caseta de vigilancia de la Policía Municipal fue atacada a tiros en la carretera Buenavista – Peribán.

Eran cerca de las 08:50 horas cuando sujetos armados, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra la estructura en un ataque directo que buscaba intimidar a los uniformados. Sin embargo, los policías repelieron la agresión y lograron que los atacantes huyeran a toda velocidad con rumbo desconocido.

El reporte oficial fue transmitido de inmediato por el encargado del turno, quien alertó por radio sobre la balacera. De manera casi milagrosa, ningún agente resultó herido, pese a la ráfaga de disparos que sacudió la zona.

Tras el atentado, la Guardia Civil y la policía municipal montaron un fuerte operativo en la región, patrullando caminos y brechas en busca de los responsables. Hasta ahora no se reportan detenciones, pero la tensión entre pobladores y autoridades permanece al rojo vivo.