Balean a mujer policía en nuevo ataque contra municipales en Uruapan, Michoacán; Alcalde apenas celebraba captura de presuntos asesinos de otro policía

Uruapan, Mich., a 20 de septiembre de 2025.- La madrugada de este sábado se registró un nuevo ataque contra elementos de la Policía Municipal, esta vez en el filtro de seguridad ubicado en la comunidad de Zumpimito, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de la 1:00 de la mañana un grupo armado abrió fuego contra los uniformados que resguardaban el punto de control. El ataque dejó como saldo a una agente lesionada, quien fue trasladada de inmediato a un hospital de la zona para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Tras la agresión, corporaciones de seguridad intensificaron la vigilancia en el área y desplegaron un operativo para ubicar a los responsables. La zona permanece acordonada mientras continúan las investigaciones.

Cabe destacar que este es el segundo ataque armado en menos de una semana contra policías municipales en filtros de seguridad de Uruapan. Unas horas antes de la nueva agresión, el alcalde Carlos Manzo celebraba la captura de “implicados” en el homicidio de un policía en el anterior ataque.

La situación de inseguridad evidencia que en Uruapan ni los policías están a salvo, y mucho los ciudadanos, por lo cual el municipio se coloca como uno de los más inseguros a nivel nacional.