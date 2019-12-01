Balean a mujer en Uruapan, Michoacán, resultó herida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 19:33:04
Uruapan, Michoacán, a 21 de septiembre del 2025. - Con un rozón de bala en la cadera resultó una mujer, la cual fue atacada a balazos en calles de la colonia La Mora.

Al respecto, la víctima indicó que caminaba sobre la calle Prolongación de Galeana de la referida colonia.

En un momento determinado, por causas desconocidas, fue atacada a balazos, lo que le ocasionó una herida en la cadera, situación por la que fue llevada a un hospital.

Hechos que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

