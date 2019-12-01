Balean a mujer en calles de García, Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 08:13:19

García, Nuevo León, 23 de enero del 2026.- Una mujer resultó herida por impacto de bala tras ser víctima de un ataque armado en calles del municipio de García, Nuevo León.

Medios locales apuntaron que el violento suceso tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas del jueves sobre la calle Manzano, entre las calles Cerezo y Polvorín.

Reportes preliminares señalaron que se pudo haber tratado de un intento de asalto, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.

La víctima, quien no ha sido identificada y de la cual se desconoce su estado de salud, fue trasladada por sus propios familiares a un hospital para recibir atención médica.