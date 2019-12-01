Percepción de inseguridad en México sube a 63.8% al cierre de 2025, revela INEGI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 08:32:02

Ciudad de México, 23 de enero del 2026.- La percepción de inseguridad en México registró un nuevo repunte durante el último trimestre de 2025, al alcanzar a 63.8 por ciento de la población adulta que considera inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra representa un aumento anual frente al 61.7 por ciento reportado en diciembre de 2024.

La brecha de género se mantiene sin cambios significativos: 69.4 por ciento de las mujeres manifestó sentirse insegura, frente a 57.1 por ciento de los hombres.

Los lugares donde la población percibe mayor riesgo son los cajeros automáticos en la vía pública, con 72.3 por ciento; calles y transporte público, ambos con 64.9 por ciento; y carreteras, con 58.9 por ciento.

La expectativa sobre el futuro no es alentadora. El 59.3 por ciento de las personas considera que la inseguridad seguirá igual de mal o empeorará en los próximos 12 meses; de ellas, 33.7 por ciento cree que no habrá cambios y 25.6 por ciento anticipa un deterioro.

La violencia percibida se refleja también en experiencias cotidianas: seis de cada diez personas reportaron consumo de alcohol en calles; casi la mitad presenció robos o asaltos; cuatro de cada diez observaron venta o consumo de drogas; y más de un tercio afirmó escuchar disparos con frecuencia en su entorno.

Este contexto ha modificado los hábitos de la población. El 42.5 por ciento dejó de portar objetos de valor, 38 por ciento no permite que menores salgan solos, 37.1 por ciento evitó caminar de noche y cerca de una cuarta parte redujo visitas a familiares o amistades.

Además, 36.3 por ciento de los encuestados reportó haber tenido algún conflicto o enfrentamiento directo durante el último trimestre de 2025, principalmente por problemas vecinales relacionados con ruido, basura o estacionamiento, lo que representa un incremento respecto a mediciones previas.