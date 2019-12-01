Detienen en Arizona a exdirector de PC de Hermosillo; estuvo en el cargo durante el incendio de la Guardería ABC

Hermosillo, Sonora, a 7 de octubre de 2025.- Roberto Copado Gutierrez, quien se desempeñaba como director de la Unidad Municipal de Protección Civil en junio de 2009, cuando sucedió el incendio en la Guardería ABC, la cual dejó el saldo de 49 niñas y niños sin vida, así como más de 100 menores con lesiones, fue detenido en Arizona por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a la información, el hombre se encuentra preso en el Centro de Detención Migratoria de Florence, Aruizona, en donde se encuentra esperando que sea definida su situación legal.

El exfuncionario, cuenta con una sentencia vigente de cinco años y siete meses de prisión, debido a su relación con el incidente, por emitir permisos y dictámenes de operación a establecimientos, entre ellos guarderías, ya que él era el encargado de firmar los dictámenes de seguridad y funcionamiento que avalaban que cumplían con las medidas de protección civil.

Cabe resaltar que fue el pasado 3 de octubre, cuando se capturó y deportó a Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la Guardería ABC.