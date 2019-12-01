Atacan caravana en la que viajaba el presidente de Ecuador; hay 5 detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 20:52:31

Quito, Ecuador, a 7 de octubre de 2025.- Mientras se dirigía una caravana del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a Sigsihuayco, fue atacado por comuneros indígenas en la sureña provincia de Cañar.

De acuerdo a una publicación en las redes sociales, los vehículos de seguridad quedaron con los parabrisas destrozados, además de puertas abolladas por los golpes con piedras y otros objetos.

El presidente ecuatoriano se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por 4.5 millones de dólares que beneficiará a 26 mil habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de 891 mil dólares, y entregar el convenio de financiamiento para la construcción de sistema de alcantarillado de Quilloac por 815 mil dólares.

Según la información, fueron alrededor de 500 personas las que interceptaron la caravana, además de que los voceros oficiales indicaron que los vehículos también recibieron algunos disparos.

La Policía, dio a conocer que en total, fueron ocho carros los afectados con daños en los parabrisas.

Mientras que policías y militares lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar las manifestaciones.

La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, realizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado por intento de asesinato.

“Antes de llegar al estadio, unas 500 personas comenzaron a lanzar piedras. Además, se observan signos de impactos de bala en el vehículo del presidente”.

Asimismo, fuentes policiales confirmaron que fueron detenidas cinco personas, quienes serán procesadas por el presunto delito de terrorismo y por intento de asesinato del presidente.