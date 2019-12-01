Transferencia de 3 mil millones a Suiza, terrenos a precio de ganga y contratos públicos: la madeja que une a Amílcar Olán, los hijos de AMLO y a Adán Augusto

Ciudad de México, 7 de octubre de 2025.– Un rastro de dinero que cruza fronteras, compras de terrenos estratégicos a precios irrisorios y contratos públicos millonarios forman una red que hoy sacude los cimientos del poder político en México. En el centro de esta trama aparece Jorge Amílcar Olán Aparicio, un empresario tabasqueño ligado estrechamente al entorno íntimo de la familia presidencial.



Según investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia, detrás de esta historia hay una operación financiera de 3,000 millones de pesos transferidos a una cuenta en Suiza, contratos preferenciales con el sector salud y maniobras inmobiliarias que apuntan a un mismo eje: el círculo cercano de los hijos de Andrés Manuel López Obrador y figuras políticas de alto perfil como Adán Augusto López Hernández.

De acuerdo con la columna de Vicente Riva Palacio, semanas antes de que Olán saliera del país se detectó una maniobra que prendió las alarmas: unos 3,000 millones de pesos fueron enviados, mediante empresas fantasma y factureras tabasqueñas, a una cuenta en Suiza presuntamente vinculada a él.



Aunque funcionarios federales habrían seguido la ruta del dinero, hasta ahora la FGR guarda silencio. No hay carpetas públicas ni judicializaciones conocidas, pese a la magnitud de la operación detectada por inteligencia financiera.

El nombre de Olán también aparece ligado a Romedic S.A. de C.V., empresa que entre 2020 y 2023 recibió contratos millonarios de compra de medicamentos e insumos a través del INSABI y gobiernos estatales —como el de Quintana Roo—. Documentos administrativos muestran montos que ascienden a cientos de millones de pesos, adjudicados en circunstancias que levantaron sospechas de tráfico de influencias por su cercanía con los hijos del entonces presidente.

Tierras estratégicas, minas y negocios paralelos

La madeja no se detiene en el papel. Registros públicos revelan que Olán adquirió 18 hectáreas en Paraíso, Tabasco, en zonas colindantes con la refinería de Dos Bocas, pagando precios muy por debajo del avalúo real. La concentración de propiedades cerca de obras federales y de contratistas de Pemex alimenta la hipótesis de uso de información privilegiada para lucrar con megaproyectos.



Además, un audio divulgado en abril de 2024 por Mexicanos Contra la Corrupción captó a Olán presumiendo concesiones mineras en Oaxaca prometidas, según él, por Gonzalo “Bobby” López Beltrán, uno de los hijos del exmandatario. El audio generó una ola de reacciones públicas, desmentidos oficiales… y más preguntas que respuestas.

El rol político de Adán Augusto

En las investigaciones también aparece el nombre de Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y figura clave del lopezobradorismo. Reportes de inteligencia lo ubican como un “nodo” en las indagatorias sobre facturación y transferencias, en las que coinciden Olán, empresas pantalla y movimientos financieros vinculados a Tabasco.

Como en toda red de poder y dinero, los nombres no vienen solos. Aparecen personajes como Sergio Carmona, empresario asesinado en 2021; Daniel Flores Nava, financiero muerto en un misterioso accidente aéreo en 2023; y Ricardo Peralta, exsubsecretario de Gobernación. Todos conectados —según distintas investigaciones— a negocios petroleros, huachicol fiscal, contratos públicos y financiamiento político en obras como el Tren Maya y Dos Bocas.



Muchas de estas relaciones provienen de documentos, testimonios e inteligencia, y aunque no todas han llegado a los tribunales, el rompecabezas que se forma al unir las piezas dibuja una red que se extiende hasta las puertas de la finca La Chingada donde vive atrincherado el expresidente Andrés Manuel López Obrador.