Designa Congreso de Michoacán a Felipe Orlando Aragón Andrade, como recipiendario de la Presea “Constitución de 1814”

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2025.- Las y los diputados integrantes de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, designaron como recipiendario de la Presea “Constitución de 1814”, al Dr. Felipe Orlando Aragón Andrade, misma que será entregada por el titular del Ejecutivo Estatal y la presidenta del Congreso del Estado.

Dicha entrega se llevará a cabo en la Sesión Solemne del próximo 22 de octubre de 2025, en el patio central del Palacio Municipal el municipio de Apatzingán, en la que se conmemorará el CCXI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

La designación de Felipe Orlando Aragón Andrade, fue propuesta de las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), una vez que fueron analizadas todos y cada una de los ciudadanos, ciudadanas e instituciones que fueron propuestos ante este órgano legislativo.

Es importante mencionar que se emitió convocatoria pública para recibir propuestas de ciudadanas, ciudadanos o de instituciones, la cual se difundió en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y en la página web del Congreso del Estado, para hacerse llegar de propuestas para recibir la presea de mérito, en atención y cumplimiento del Decreto Legislativo 298.