Balean a joven en calles de la colonia Flores Magón, en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 15:30:21
Uruapan, Mich., a 20 de septiembre de 2025.- Un joven transeúnte fue atacado a tiros la noche del sábado en la colonia Ricardo Flores Magón, dejando en evidencia, una vez más, la fragilidad de la seguridad en el municipio, uno de los más inseguros de México a decir de sus habitantes.

El ataque se registró alrededor de las 19:30 horas sobre el camino viejo a San Juan, a la altura de la calle 26 de Julio. Testigos relataron que sujetos armados, cuyo número aún no ha sido precisado, abrieron fuego contra la víctima para después huir rápidamente, sin que las autoridades lograran detenerlos.

La escena provocó un fuerte despliegue de la policía local y de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona mientras paramédicos auxiliaban al herido. El joven presentaba al menos dos impactos de bala y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece bajo observación médica.

La Fiscalía General del Estado ya inició las indagatorias correspondientes, aunque hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado la identidad de la víctima ni se ha informado de posibles detenidos.

Este hecho violento no es aislado: Uruapan se ha convertido en un punto crítico de la violencia en Michoacán, donde la disputa entre grupos criminales y la falta de resultados en materia de seguridad siguen cobrando víctimas, muchas veces ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto.

