Balean a dos personas en la colonia Misión del Valle de Morelia, Michoacán; una falleció, la otra está herida

Morelia, Michoacán, a 17 de agosto de 2025.- Una persona muerta y otra herida, fue el saldo que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto los dos individuos, hechos registrados en calles de la colonia Misión del Valle de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta noche de domingo que autoridades policiacas y servicios de emergencia, fueron alertados de que sobre la calle Jacobo de Teresa, de la referida colonia habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, Guardia Civil, Ejército Mexicano, así como paramédicos de la Cruz Roja, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida, además de conformar la muerte de otra más.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.