Balean a dos en Zamora, Michoacán, uno muere el otro está herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 16:04:42

Zamora, Michoacan, a 19 de septiembre 2025. - Dos jovencitos limpiaparabrisas que se encontraban en el Puente de Palo Alto fueron agredidos con disparos de arma de fuego por sujetos desconocidos, el saldo un muerto y un herido.

Fue aproximadamente a las 14:03 horas de este viernes, cuando automovilistas reportaron al 911 que sobre la Avenida Madero Norte esquina con Santiago, dos personas habían sido baleadas.

De inmediato se movilizaron elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal quienes confirmaron el reporte, por lo que resguardaron el sitio y solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

En cuestión de minutos llegaron paramédicos de Rescate quienes confirmaron el fallecimiento de uno de los muchachos, el cual esta sin identificar, solo se dijo vestía chamarra cafe con blanco, pantalón de mezclilla azul, tenis negros con naranja y gorra negra.

Así mismo auxiliaron al jovencito Ángel Jonathan L., E., de 15 años de edad, vecino de la colonia Valencia Primera Sección, mismo que fue llevado a un nosocomio, reportándose como delicado.

Al sitio llegó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales quienes procesaron la escena del crimen para recabar los indicios e iniciar la carpeta de investigación.

El cadáver fue subido a una ambulancia forense y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, esperando sea identificado más tarde.