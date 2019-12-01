¡Balas en medio de velorio! Comando irrumpe en funeraria de Zamora, Michoacán, y deja tres heridos

Zamora, Mich., a 14 de agosto de 2025.- Lo que debía ser un momento de duelo y recogimiento se convirtió en una auténtica escena de terror. La noche de este domingo, un grupo de sujetos armados irrumpió en plena ceremonia fúnebre en la Agencia Funeraria Recinto San José, situada en la esquina de las calles 5 de Mayo y Juárez, y abrió fuego contra los asistentes, dejando un saldo de tres personas gravemente heridas.

El ataque ocurrió cuando familiares y amigos velaban a un difunto. La tranquilidad del lugar se rompió en segundos, cuando los pistoleros comenzaron a disparar indiscriminadamente contra quienes se encontraban en las afueras del recinto. Entre las víctimas hay dos mujeres y un hombre, todos trasladados de emergencia a hospitales de la ciudad, donde luchan por su vida.

El pánico se apoderó de los presentes: gritos, llanto y carreras desesperadas marcaron la huida de quienes buscaban salvarse de las balas. Los agresores, en cambio, lograron escapar sin dejar rastro.

Este hecho se suma a la ola de violencia que no da tregua en Zamora, un municipio donde grandes intereses luchan por el control territorial en una guerra que ha hundido a la demarcación en una espiral de violencia sin freno.

Hasta el momento, las autoridades locales guardan silencio. No se han revelado las identidades de los heridos ni el estado de su salud, mucho menos se ha informado sobre la detención de sospechosos o el posible móvil de la agresión.