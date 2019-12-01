Balacera en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán deja dos oficiales heridos y tres sujetos detenidos

Balacera en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán deja dos oficiales heridos y tres sujetos detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 07:11:53
Morelia, Michoacán, a 1 de octubre 2025.- Un enfrentamiento a balazos entre elementos de la fuerzas del orden y delincuentes en el fraccionamiento Villas del Pedregal, arrojó un saldo de dos uniformados lesionados y tres sujetos detenidos.

Al respecto se informó que elementos de la Guardia Nacional llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en calles del referido asentamiento.

En un momento determinado sobre la calle Metales, los agentes de la ley detectaron a tres individuos en actitud sospechosa a quienes les marcaron el alto.

Lejos de acatar la instrucción los sujetos dispararon en contra de los uniformados quienes repelieron la agresión y lograron la detención de los facinerosos a quienes se les aseguró un arma de fuego y droga, situación por la que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Es de mencionar que tras el intercambio de disparos in elemento de la Guardia Nacional y uno de la Policía Morelia resultaron lesionados.

