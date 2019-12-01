Balacera en la colonia Salinas de Gortari en Zamora, Michoacán, deja un fallecido y un herido

Balacera en la colonia Salinas de Gortari en Zamora, Michoacán, deja un fallecido y un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 19:05:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zamora, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- Un saldo de una persona muerta y otra más herida, fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto los dos individuos, hechos ocurridos en la colonia Salinas de Gortari de esta ciudad de Zamora.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Niquel de la referida colonia, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida además de confirmar la muerte de otra.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera en la colonia Salinas de Gortari en Zamora, Michoacán, deja un fallecido y un herido
Desconocidos disparan contra las instalaciones de Taxitel de Cupatitzio en Uruapan, Michoacán; no hay víctimas
En Zamora, Michoacán: Detienen a 4 personas en posesión de sustancias ilícitas
Decomisan hierba verde tras una denuncia ciudadana en la colonia Lomas de Casablanca del municipio de Querétaro
Más información de la categoria
Afirma Donald Trump que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EU
Gasolina a precio de oro: México paga más que EEUU, Japón o China pese a la “soberanía energética”; por cada litro, 10 pesos son de impuestos
Uruapan, Michoacán, a merced del miedo: acribillan fachada de Taxitel del Cupatitzio a plena luz del día; sería por cobro de piso
Pemex sangra y Cuba recibe: Mexico desplaza a Venezuela como el principal proveedor de la isla; en 2025 envió hasta 3 mil millones de dólares en combustibles… sin aclarar si fueron pagados
Comentarios