Balacera en la colonia Salinas de Gortari en Zamora, Michoacán, deja un fallecido y un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 19:05:16

Zamora, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- Un saldo de una persona muerta y otra más herida, fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto los dos individuos, hechos ocurridos en la colonia Salinas de Gortari de esta ciudad de Zamora.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Niquel de la referida colonia, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida además de confirmar la muerte de otra.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.