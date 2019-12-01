En Aquila, Michoacán: Aseguran vehículo con una metralleta, cartuchos, equipo táctico y granadas de fragmentación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 19:45:55

Aquila, Michoacán, a 7 de enero de 2026.- Elementos de la Guardia Civil, en coordinación con la Secretaría de Marina, aseguraron una camioneta con reporte de robo que tenía en su interior una metralleta, cartuchos útiles, equipo táctico y granadas de fragmentación.

Sobre el particular se informó que mediante un operativo interistitucional, fue localizada una camioneta marca Nissan, tipo Frontier, color gris, de reciente modelo, la cual estaba a un costado de la carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo, a la altura de la localidad de Zapote de Tizupan, la cual contaba con reporte de robo vigente.

Al revisar el interior de la unidad, localizaron una metralleta, calibre 5.56, además de 115 cartuchos útiles, calibre 7.62 milímetros, 11 cargadores calibre 5.56 y 7.62 milímetros abastecidos, cuatro granadas de fragmentación calibre .40 milímetros y un chaleco con placas balísticas.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes.