Ayuda traicionera: Fingen ayudar a cambiar llanta y terminan robando camioneta en la carretera Pátzcuaro - Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 16:37:25

Pátzcuaro, Mich., a 7 de octubre de 2025.- Una escena que parecía de buena voluntad terminó en una violenta emboscada. Tres hombres fingieron auxiliar a una pareja varada por una ponchadura en la carretera Pátzcuaro – Uruapan, a la altura de la comunidad de Bonilla, para luego sacar un arma de fuego y despojarlos de su camioneta.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió cerca de las 04:39 de la madrugada del martes, cuando el conductor afectado se orilló para cambiar una llanta ponchada. Minutos después, una camioneta Nissan color guinda, con tubos negros, se detuvo aparentemente para brindar apoyo.

Sin embargo, tras ayudar a completar el cambio, los “buenos samaritanos” mostraron su verdadera intención: uno de ellos sacó una pistola y amenazó a las víctimas, exigiendo las llaves del vehículo.

Los delincuentes huyeron con rumbo desconocido, llevándose la camioneta Ford Pick-Up blanca modelo 2005, donde viajaba la pareja.

Las autoridades ya emitieron el folio de robo, mientras que corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la región para intentar dar con los responsables.

El suceso ha generado alarma entre automovilistas que circulan por esta vía, una de las más transitadas del occidente michoacano y, al mismo tiempo, una ruta donde los robos con violencia han ido en aumento durante los últimos meses.

Se recomienda a la población a evitar detenerse en zonas solitarias y reportar cualquier situación sospechosa al 911.