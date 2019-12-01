Autoridades retienen a perro que atacó a tres personas en Yucatán; en redes piden evitar su sacrificio

Sisal, Yucatán, a 16 de agosto de 2025.- Autoridades Municipales del puerto de Sisal, Yucatán, aseguraron a un perro, señalado de haber mordido a tres personas, entre ellas un adulto mayor. El comisario municipal, Joaquín Galaz, informó que el animal fue retenido por seguridad, luego de que sus dueños se negaran a asumir responsabilidad o a garantizar su control. La medida permanecerá vigente mientras se define la situación legal del can.

Las víctimas fueron atendidas en el centro de salud local y, de acuerdo con el reporte oficial, ninguna presentó complicaciones graves, aún así, el caso será notificado a las autoridades sanitarias para descartar riesgos de rabia u otras enfermedades, como parte de los protocolos preventivos.

El hecho generó un amplio debate en redes sociales, usuarios y organizadores de protección animal se manifestaron en contra de un posible sacrificio y propusieron alternativas como la esterilización y la adopción responsable, incluso, algunas familias ofrecieron darle un nuevo hogar al perro en caso de que no regrese con sus actuales propietarios.

De acuerdo con la Ley de Protección a la Fauna de Yucatán, los dueños de mascotas tienen la obligación de garantizar su cuidado y evitar que representen un riesgo para terceros. Por ahora, el perro permanece bajo resguardo municipal, a la espera de que autoridades de salud y asociaciones civiles definan el mejor camino para salvaguardar tanto la seguridad de la comunidad, como el bienestar del animal.