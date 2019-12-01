Autoridades retienen a perro que atacó a tres personas en Yucatán; en redes piden evitar su sacrificio

Autoridades retienen a perro que atacó a tres personas en Yucatán; en redes piden evitar su sacrificio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 17:54:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Sisal, Yucatán, a 16 de agosto de 2025.- Autoridades Municipales del puerto de Sisal, Yucatán, aseguraron a un perro, señalado de haber mordido a tres personas, entre ellas un adulto mayor. El comisario municipal, Joaquín Galaz, informó que el animal fue retenido por seguridad, luego de que sus dueños se negaran a asumir responsabilidad o a garantizar su control. La medida permanecerá vigente mientras se define la situación legal del can.  

Las víctimas fueron atendidas en el centro de salud local y, de acuerdo con el reporte oficial, ninguna presentó complicaciones graves, aún así, el caso será notificado a las autoridades sanitarias para descartar riesgos de rabia u otras enfermedades, como parte de los protocolos preventivos.

El hecho generó un amplio debate en redes sociales, usuarios y organizadores de protección animal se manifestaron en contra de un posible sacrificio y propusieron alternativas como la esterilización y la adopción responsable, incluso, algunas familias ofrecieron darle un nuevo hogar al perro en caso de que no regrese con sus actuales propietarios.

De acuerdo con la Ley de Protección a la Fauna de Yucatán, los dueños de mascotas tienen la obligación de garantizar su cuidado y evitar que representen un riesgo para terceros. Por ahora, el perro permanece bajo resguardo municipal, a la espera de que autoridades de salud y asociaciones civiles definan el mejor camino para salvaguardar tanto la seguridad de la comunidad, como el bienestar del animal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Autoridades retienen a perro que atacó a tres personas en Yucatán; en redes piden evitar su sacrificio
Dan 60 años de cárcel a sujeto que secuestró a chofer de un camión para robar la mercancía, en Michoacán
Rescatan a menor y detienen a dos personas por presunta privación de la libertad en Teotihuacán, Estado de México
Balean a un individuo en Morelia, Michoacán, resultó herido
Más información de la categoria
En menos de dos minutos ladrones se llevan botín de 2 mdd en diamantes y relojes de lujo, en Seattle
Esposa de AMLO jura lealtad al Rey de España y se muda con su hijo a La Moraleja, exclusivo barrio de Madrid para la élite: La renta promedia 7 mil euros al mes
Pronostican fuertes lluvias y caída de granizo en noroeste del país
Accidente en la Siglo XXI deja cuatro muertos y cinco heridos
Comentarios