Autoridades localizan y destruyen laboratorio clandestino y más de 2 toneladas de estupefacientes en Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 13:18:09
Chacala, Durango, a 25 de febrero 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), localizó y destruyó un laboratorio clandestino de cocimiento, junto con más de 2 toneladas de una sustancia ilegal, en las inmediaciones de Chacala, Durango.

El sitio fue localizado por uniformados cuando se realizaban patrullajes de vigilancia.

En el lugar se aseguró y destruyó aproximadamente 2 mil 400 kilogramos de producto terminado de metanfetamina, y diversos precursores químicos, entre los que destacan: 24 mil 960 litros de alcohol etílico y 26 mil 160 litros de P2P (fenil-2-propanona); así como precursores sólidos: 26 mil 160 kilogramos de sosa cáustica; 900 kilogramos de cianuro y 10 kilogramos de aluminio.

Según un comunicado de las autoridades, dicho operativo representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada, que corresponde a más de 4 mil 651 millones de pesos.

Además, de que se evitó que miles de dosis de metanfetamina lleguen a las calles.

Igualmente, en la nota de prensa se resaltó que en lo que va del año se han asegurado 4.15 toneladas de metanfetaminas y más de 111 toneladas de sustancias químicas a través de operaciones navales para desmantelamiento de laboratorios.

